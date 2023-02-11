Более 20,6 тыс. человек погибли в Турции и почти 3,6 тыс. в Сирии.

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции и в Сирии превысила 24 тыс.

Как сообщает издание Тһе Guardian, общее число жертв землетрясений в настоящее время составляет 24 тыс. 208 человек. Также издание отмечает, что сотни тысяч людей в результате землетрясений остались без домов в зимних погодных условиях.

Напомним, по состоянию на вечер 10 февраля было известно о 20 тыс. 655 погибших в Турции и 3 553 в Сирии.

Видео дня

Эксперты ожидают, что число погибших будет расти. По их словам, лишь 6% жертв землетрясений, которых не удалось спасти в течение пяти дней, выживают, тогда как через 24 часа после землетрясений можно спасти 74%. А морозные ночи, вероятно, значительно уменьшат ожидаемую продолжительность выживания.

Как сообщает Reuters, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил провинцию Адыяман, где признал, что реакция власти была не такой быстрой, как могла быть.

"Хотя сейчас у нас самая большая поисково-спасательная команда в мире, реальность заключается в том, что поисковые работы идут не так быстро, как нам хотелось бы", - отметил он.

Землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. Потом были десятки афтершоков. Также в тот день произошло землетрясение в Сирии.

По состоянию на 7 февраля было известно о 4 украинцах, пострадавших в результате землетрясения в Турции. 9 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что под завалами зданий в Турции могут находиться пятеро украинцев.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Турции.

8 февраля в ГСЧС сообщили, что в целом на ликвидацию последствий мощного землетрясения от Украины направлено 87 специалистов, 18 единиц техники и 10 поисково-спасательных собак.

Вас также могут заинтересовать новости: