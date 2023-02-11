Мартин Гриффитс прогнозирует увеличение числа погибших по меньшей мере вдвое.

Число жертв мощных землетрясений в Турции и Сирии, которые всколыхнули страны 6 февраля 2023 года, может вырасти минимум вдвое.

Такое заявление в комментарии изданию Sky News сделал заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. На момент публикации статьи речь шла о более 25 тысячах погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии.

"Я думаю, трудно точно оценить (количество погибших – ред.), поскольку еще необходимо забраться под завалы. Но я уверен, что число вырастет вдвое или даже больше. Это ужасно. Природа бьет в ответ очень жестоким образом. Это глубоко шокирует... мнение, что под этими горами обломков все еще есть люди, некоторые из них до сих пор живы", – подчеркнул Гриффитс.

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Согласно этому заявлению, заместитель генсека ООН прогнозирует увеличение количества жертв в результате землетрясений минимум до 50 тысяч человек. Он отметил, что спасательные работы в Турции и Сирии скоро завершатся, ведь идеальным периодом для спасения людей являются 72 часа.

"Но они (спасатели – ред.) достали кого-то живым час-два назад. Наверное, будет невероятно трудно решить, когда остановить эту фазу спасения и перейти к следующей фазе, которая также будет иметь свои проблемы", – отметил он.

Землетрясения в Турции и Сирии

Ночью 6 февраля 2023 года юго-восток Турции и запад Сирии всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой более 7. После этого произошло еще одно землетрясение магнитудой свыше 7 и десятки афтершоков.

Американские сейсмологи отметили, что два сильных землетрясения в одном месте через короткий промежуток времени с научной точки зрения является "странным" и "редким" феноменом. Исследователь физики землетрясений Университета Южной Калифорнии Сильвен Барбо отметил, что землетрясения в Турции и Сирии по многим показателям можно назвать "странным" природным феноменом.

Представитель Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Орхан Татар заявил, что энергия, выделившаяся двумя землетрясениями, сопоставима с энергией 500 атомных бомб. На сегодня произошло более 2000 афтершоков, и они продолжают происходить.

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