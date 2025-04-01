Люди погибли как в самой Мьянме, так и в соседнем Таиланде.

Жертвами землетрясения в Мьянме стали уже более двух тысяч человек. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в самой Мьянме уже насчитывается 2065 жертв, а в Таиланде погибли 20 человек. В число погибших входят 50 дошкольников, которые погибли недалеко от Мандалая.

Помимо этого более 3900 человек получили ранения и не менее 270 пропали без вести. В Мьянме объявлен недельный траур с понедельника.

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Как сообщается, землетрясение в Мьянме оставило выживших без еды и крова. В то же время опасения по поводу повторных толчков сохраняются. Выжившие срочно нуждаются в жилье, а те, чьи дома не пострадали, все равно спят на дорогах и в полях, так как продолжаются афтершоки.

Землетрясение в Мьянме - подробности

Землетрясение магнитудой 7,7, произошло в пятницу, 28 марта. Оно стало самым сильным в Мьянме за более чем столетие.

Подземные толчки разрушили как древние пагоды, так и современные здания.

В соседнем Таиланде спасатели продолжают поиски среди обломков рухнувшего небоскреба в столице Бангкоке.

В районе Мандалай в Мьянме 50 дошкольников и два учителя погибли, когда обрушилась их школа.

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