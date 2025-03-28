О пострадавших пока не сообщается.

Сильное землетрясение произошло в центральной части Мьянмы 28 марта. Как пишет Reuters, люди в панике выбегали из зданий в Янгоне, а также в Бангкоке - столице соседнего Таиланда, где также ощущались подземные толчки.

Геологическая служба США сообщает, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на глубине 10 км. За ним последовал мощный афтершок.

Видео дня

Эпицентр находился недалеко от города Мандалай, второго по величине города Мьянмы, в котором проживает около 1,5 миллиона человек.

На видео, которые распространяются в соцсетях, видны разрушения.

"Мы все выбежали из дома, когда все начало трястись. На моих глазах рухнуло пятиэтажное здание. Все в моем городе вышли на дорогу, и никто не осмеливается вернуться в здания", - рассказал агентству один из очевидцев.

Как сообщается, люди в панике выбегали на улицы, многие из них были в халатах и ​​купальных костюмах.

Одна офисная башня в центре Бангкока качалась из стороны в сторону не менее двух минут, двери и окна громко скрипели, рассказали очевидцы.

популярный среди туристов греческий курорт Санторини долгое время сотрясали тысячи мелких землетрясений. Практически все население, а также туристы выехали с острова.

Греческий Красный Крест направил спасательные команды, социальных работников и психологов для оказания помощи тем, кто остался на острове.

Ученые предполагают, что землетрясения могут быть связаны с подводным вулканом Колумбус.

Вас также могут заинтересовать новости: