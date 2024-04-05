На данный момент известно о 12 погибших в результате стихии.

На Тайване в результате сильнейшего за 25 лет землетрясения погибли уже 12 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, минувшей ночью в пострадавшем регионе произошло еще около 50 подземных толчков, некоторые из которых ощущались даже в столице - Тайбэе.

Около 400 человек оказались в ловушке в национальном парке "Ущелье Тароко". По словам спасателей, люди находятся в безопасности, а вертолеты вывозят раненых и доставляют грузы.

"Дождь повышает риск камнепадов и оползней, которые в настоящее время представляют наибольшую проблему", - говорят спасатели.

На данный момент известно о 18 пропавших без вести, трое из них - иностранцы, граждане Австралии и Канады.

Землетрясение на Тайване - подробности

3 апреля Тайвань сотрясло сильнейшее за четверть столетия землетрясение. Жертвами его стали по меньшей мере 12 человек, еще более тысячи получили ранения.

Землетрясение силой 7,4 произошло за день до того, как на Тайване начались длинные выходные в связи с традиционным фестивалем по уборке могил.

Тайвань находится вблизи стыка двух тектонических плит и подвержен землетрясениям. В 2016 году в результате землетрясения на юге острова погибло более 100 человек, а в 1999 году землетрясение магнитудой 7,3 унесло жизни более 2000 человек.

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