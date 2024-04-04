Число людей, пострадавших в результате землетрясения силой 7,2 балла на востоке Тайваня, превысило 1000 человек. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, жертвами стихии стали 9 человек.
Пожарная служба Тайваня сообщила, что число раненых достигло 1050, также 52 человека пропади бузе вести.
Многие люди после землетрясения ночевали на открытом воздухе, поскольку опасаются за свои жизни. В регионе уже зафиксировали более 300 афтершоков.
"Последние толчки были ужасающими. Это происходит безостановочно. Я не осмеливаюсь спать в доме", - рассказала агентству одна из очевидцев.
Землетрясение на Тайване - подробности
Землетрясение на Тайване произошло 3 апреля. По разным данным, его сила составила от 7,2 до 7,7. Это землетрясение стало самым сильным в стране за четверть века.
Землетрясение произошло рано утром, когда люди собирались идти на работу и в школу, в основном в сельском и малонаселенном восточном округе Хуалянь.
Здания также сильно тряслись в столице Тайбэе, но ущерб и разрушения там были минимальными.
Остров расположен на Тихоокеанском огненном кольце, что делает его подверженным землетрясениям.
За последние 50 лет на Тайване произошло в общей сложности семь крупных землетрясений, последним из которых было землетрясение магнитудой 7,1 в 2006 году. А в результате мощного землетрясения в 1999 году на Тайване погибли 2400 человек.