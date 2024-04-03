Жертвами стихии стали минимум 4 человека, еще десятки получили ранения.

Тайвань сотрясло крупнейшее за четверть века землетрясение. Из-за подземных толчков разрушались десятки зданий, а на восточной части острова произошел оползень.

Как сообщает Ajazeera, примерно через 15 минут после основного землетрясения на Тайване ощущалась серия толчков, продолжавшаяся в течение часа. Местные власти заявили, что афтершоки могут продолжаться в течение следующих трех-четырех дней.

По разным данным, сила землетрясения составила от 7,2 до 7,7. После него для Японии и Филиппин была объявлена угроза цунами. Позже предупреждения были отменены. Это землетрясение стало самым сильным на острове со времен землетрясения 1999 года, в результате которого погибли 2400 человек.

По данным агентства, тайваньская система оповещения, которая обычно предупреждает за несколько минут до землетрясения, в этот раз не сработала вовремя.

Reuters сообщается, что жертвами землетрясения на Тайване стали минимум 4 человека и еще более 50 пострадали. Около 20 человек оказались в ловушке в разрушенных зданиях, спасательные работы продолжаются.

Смертельное землетрясение в Японии - подробности

В первый день 2024 года Японию всколыхнуло 7-бальное землетрясение, жертвами которого стали более 60 человек. Из-за катастрофы в стране остановили движение поездов, а телеканалы отменили новогодние передачи.

Землетрясение привело к цунами высотой 1,2 метра и сдвигу суши на 3 метра.

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