Перед длинными выходными, 13 октября, в Киеве ожидается пасмурная погода и дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Весь день небо в столице будет затянуто облаками. В течения дня ожидается небольшой дождь, который усилится к вечеру.
Ночью в Киеве похолодает до +5 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +12 градусов.
Добавит неуютной свежести северо-западный и северный ветер, скорость которого составит 1,7 - 3,7 м/с.
Атмосферное давление пониженное, 744-746 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 13 октября
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +10°, сильный дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.
В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
В Тернополе 13 октября ночью будет +2°, днем +12°, облачная погода с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Виннице завтра будет +2°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.
В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +7°...+14°, дождь.
В Одессе 13 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +12°, дождь.
В Херсоне в среду ночью +5°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +12°, дождь.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Сумах температура воздуха составит +8°...+14°, немного облачно, дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +18°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +20°, небольшой дождь.
В Симферополе в среду будет немного облачно, +7°...+17°, ливень.
В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +20°.
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