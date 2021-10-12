В течения дня в столице ожидается небольшой дождь, который усилится к вечеру.

Перед длинными выходными, 13 октября, в Киеве ожидается пасмурная погода и дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день небо в столице будет затянуто облаками. В течения дня ожидается небольшой дождь, который усилится к вечеру.

Ночью в Киеве похолодает до +5 градусов, а днем воздух прогреется лишь до +12 градусов.

Добавит неуютной свежести северо-западный и северный ветер, скорость которого составит 1,7 - 3,7 м/с.

Атмосферное давление пониженное, 744-746 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 13 октября

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +10°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Тернополе 13 октября ночью будет +2°, днем +12°, облачная погода с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +12°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Виннице завтра будет +2°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +10°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +7°...+14°, дождь.

В Одессе 13 октября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +12°, дождь.

В Херсоне в среду ночью +5°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +12°, дождь.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +21°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+14°, немного облачно, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +18°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +20°, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет немного облачно, +7°...+17°, ливень.

В Краматорске завтра будет облачная погода с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +20°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская