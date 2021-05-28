Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

В Киевской городской государственной администрации предупреждают о кратковременных дождях с грозами в столице завтра, 28 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно прогнозам, в субботу в столице будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 17-19°.

Погода в Украине на выходные, 29 и 30 мая

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В субботу и воскресенье практически во всех регионах Украины будут лить дожди.

В западных областях резко похолодает, температура снизится до +13°...+16°. На востоке - теплее, однако столбики термометров не поднимутся выше отметки +23°...+25°.

По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидаются умеренные дожди с грозами. В северных, центральных и южных областях местами значительные дожди, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью составит +12°...+17°, днем +17°...+22° на востоке и юго-востоке страны - до +28°; в западных областях ночью +6°...+11°, днем +13°...+18°.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Светлана Закелова