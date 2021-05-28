В субботу и воскресенье практически во всех регионах Украины будут лить дожди. Существенно похолодает в западных областях, на востоке температура снизится до +23°, а в Крыму будет +20°.

В ближайшие выходные, 29 и 30 мая, Украину зальет дождями. Осадки ожидаются по всей территории страны. В западных областях резко похолодает, температура опустится до +13°...+16°. На востоке - теплее, однако столбики термометров не поднимутся выше отметки +23°...+25°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается ливень, температура воздуха ночью +12°, днем +17°. В воскресенье днем ожидается +18°, а ночью - до +10°, дождь.

Во Львове в субботу ночью +7°, днем +15°, ливень. В воскресенье погода практически не изменится ,весь день будет пасмурно, дождь: ночью +7°, днем +13°.

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +17°, переменная облачность, ливень. В воскресенье - сплошная облачность, дождь, ночью +8°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность, температура воздуха +10°...+17°, небольшой дождь. В воскресенье температура будет +8°...+16°, ливень, переменная облачность.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь. В воскресенье - переменная облачность, +12°...+21°, без осадков.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +24°, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +12°...+23°, небольшой дождь.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +25°, гроза. В воскресенье температура составит +11°...+23°, без осадков.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +13°...+22°, гроза и дождь. В воскресенье +9°...+20°, небольшой дождь.

Жителям Мариуполя в субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Ночью ожидается +13°, днем +25°.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +27°. В воскресенье будет немного облачно: ночью +11°, днем +23°, ожидается ливень.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье - небольшая облачность, ливень. Температура составит +12°, днем +23°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +13°, небольшой дождь. В воскресенье днем температура составит +12°, ночью похолодает до +5°, облачно с прояснениями, ливень.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура составит +8°...+15°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, ливень, температура до +16°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +7°...+12°.

В Сваляве завтра небольшая облачность, +16°, ливень. В воскресенье температура составит +7°...+15°, небольшая облачность, ливень.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +12°...+22°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +27°, в воскресенье будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +12°...+25°.

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Автор: Екатерина Лиманская