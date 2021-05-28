По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой, как для конца мая.

В Украине в ближайшие выходные ожидаются значительное похолодание.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже в субботу температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой, как для конца мая: +15...+21 градус.

"Восточная часть Украины еще понежится завтра среди замечательных + 24...+28 градусов. В южной части Украины, на Полтавщине, Днепропетровщине, Черкасщине ожидается +20...+ 25 градусов", - рассказала синоптик.

По ее данным, в течение 29-30 мая в Украине периодически будут прокатываться кратковременные дожди и грозы. "Однако даже за короткое время кое-где может налить ого-го!"- добавила она.

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"В воскресенье продлится снижение температуры воздуха, которое уже коснется 30-го мая и восточной части Украины", - резюмировала синоптик.

Погода в Киеве

По словам Натальи Диденко, в столице 29-30 мая ожидается переменчивая погода, дожди будут чередоваться с прояснениями. На выходных похолодает до +16...+17 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская