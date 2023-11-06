Воздух в столице прогреется до +15°.

Во вторник, 7 ноября, киевлян ждет один из самых теплых дней текущей недели, ведь затем последует похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров в столице покажут +8°...+9°, а днем воздух прогреется до +12°...+15°. Весь день в Киеве будет небольшая облачность, без осадков.

Вете будет западного и юго-западного направлений, его скорость составит 2,6 - 3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода 7 ноября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +5°, днем +13°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +14°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +6°, днем +13°.

В Тернополе 7 ноября ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +13°, пасмурно, сполшная облачность, дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +6°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +6°...+15°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +7° днем +14°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+13°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +15°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+13°.

В Одессе 7 ноября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°.

В Херсоне во вторник ночью будет +9°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +7°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +7°...+12°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +13°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +9°...+18°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +15°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +14°.

Вас также могут заинтересовать новости: