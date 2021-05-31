Первый летний день в Киеве в этом году будет прохладным.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, 1 июня в столице ожидается пасмурная погода. Весь день небо будет скрыто за облаками.
Ночью столбики термометров опустятся до +10°, а днем поднимутся максимум до +16°.
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Утром будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3,5 м/с, однако уже к обеду его скорость увеличится до 6,9 м/с.
Атмосферное давление будет стабильным и пониженным - 748 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 1 июня
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +7°, днем +16°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +16°.
В Ривне во вторник - пасмурная погода, ночью +7°, днем +16°.
В Тернополе 1 июня ночью будет +8°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет весь день пасмурно, ночью +8°, днем +15°.
В Ивано-Франковске завтра ожидается пасмурная погода, ночью +9°, днем +16°.
В Черновцах во вторник - пасмурная погода, ночью +9°, днем +15°.
В Виннице завтра - облачно с прояснениями, ливень, +8°...+15°.
В Житомире во вторник будет пасмурно, температура ночью +9°, днем +16°.
В Черкассах - пасмурно, ночью +10°, днем +13°, дождь.
В Кропивницком - пасмурно, температура ночью +10°, днем +12°, дождь.
В Полтаве завтра температура воздуха +11°...+13°, дождь.
В Одессе 1 июня - весь день пасмурно, температура ночью +10°, днем +14°, дождь.
В Херсоне во вторник ночью +12°, днем +15°, дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +11°, днем +14°, дождь.
В Запорожье - весь день пасмурно, температура ночью +14°, днем +18°, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха +10°...+14°, пасмурно.
В Харькове - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +15°, ливень.
В Днепре - пасмурно, температура ночью +13°, днем +15°, дождь.
В Симферополе во вторник будет ливень, +12°...+18°, переменная облачность.
В Краматорске будет пасмурно, ливень, температура ночью +13°, днем +17°.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +13°, днем +20°.
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