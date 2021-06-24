В столице в пятницу ожидается небольшая облачность.

В пятницу, 25 июня, в Киеве опять будет очень жарко. Столбики термометров поднимутся до отметки +35°. Спасать от палящего солнца будет небольшая облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью также будет жарко: +22°. Ветер восточного направления будет дуть с максимальной скоростью 2,1 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 747 мм ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская