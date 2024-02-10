Синоптики говорят об опасных метеорологических явлениях 11 февраля.

Киев и Киевскую область завтра ждут опасные погодные условия: речь идет о плотном тумане, который окутает центр с самого утра.

Видимость ожидается на уровне 200-500 метров и ночью, поэтому Украинский гидрометцентр объявил об I уровне опасности на 11 февраля.

Синоптики предупреждают, что при таких условиях следует быть внимательнее на дорогах и улицах. Вдобавок к туману, они будут скользкими из-за гололедицы.

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В целом воскресенье киевлянам обещают облачное. Ночью возможен незначительный дождь, местами с мокрым снегом.

Роза ветров 11 февраля будет юго-восточной, скоростью 7-12 м/с.

В Киевской области ночью будет 1-6° тепла, днем воздух прогреется до 3-8° тепла. Столицу ждут более суровые погодные условия - на ночь прогнозируют 1-3° тепла, днем около 5°.

Синоптики назвали период нового похолодания

9 февраля синоптик Наталка Диденко уточнила, когда украинцам готовиться к очередному контрасту в погоде - после теплых дней снова поднимется волна холода.

Синоптик говорит, что на следующей неделе 11, 12 и 13 февраля будет тепло - следует ждать жары в +14 градусов, однако уже с середины месяца ожидается похолодание. Примерно с 15 февраля, уточнила Диденко.

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