Объявлен I уровень опасности по Киевской области

В Киевской области Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности: в ближайший час украинцев "заслепит" сильный туман.

Видимость будет на уровне 200-500 метров. Такая ситуация может наблюдаться до конца суток, поэтому украинцам стоит быть внимательнее на дорогах, говорится в предупреждении синоптиков.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 10 февраля туман, видимость 200-500 м", - говорят там.

В то же время по состоянию на 9:05 в Киеве наблюдается -1°, относительная влажность на уровне 96%. Атмосферное давление составляет 739 мм. рт. ст.

В течение дня Киеву обещают 1-3° тепла. В области будет немного теплее - воздух прогреется до 1-6°. Субботний выходной будет облачный с прояснениями.

В первой половине дня возможен мокрый снег с дождем. Также следует остерегаться гололедицы на дорогах.

Ветер 10 февраля юго-восточный, средней скоростью 7-12 м/с.

Сегодня Одесскую область и ряд областей встретит лето

На сегодня синоптик Наталья Диденко спрогнозировала "летнюю" погоду на уровне почти + 20 градусов тепла ряду областей Украины. В частности, такие температурные контрасты возможны на южных территориях (в Одесской области градус может быть +19).

Также теплую субботу синоптик спрогнозировала Закарпатью и Черновицкой области - там днем воздух может прогреться до +12...+ 19 градусов.

Вас также могут заинтересовать новости: