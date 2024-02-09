Ожидается, что температура упадет до -5 градусов.

Уже через день в Украине ожидается потепление, но оно будет кратковременным. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует новую волну холода с середины февраля. Об этом она рассказала на своей странице в Faceboоk.

Так, по словам синоптика, ближайшие теплые дни будут 11, 12 и 13 февраля. Ожидается, что в эти даты температура будет подниматься до весенних +8...+14 градусов. Но уже с середины месяца погода изменится.

"Ближайшее ощутимое похолодание потом - с 15-го февраля", - прогнозирует синоптик.

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По ее данным, ночью температура будет падать до -1...-5 градусов, а днем будет около нуля.

Аномальное потепление в Украине - к чему готовиться

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, уже на выходных, 10 и 11 февраля, в Украине ожидается существенное повышение температуры. Так, по его прогнозу, 10 февраля температура воздуха ночью составит +2...+7 °С, на севере Левобережья все еще будут морозы -3...+2 °С. Днем ожидается +5...+10 °С, а в западных, центральных и южных регионах потеплеет до +12 ... +17 °С.

Ночью 11 февраля температура воздуха повысится до +3...+8 °С, а днем по всей Украине будет +9...+14 °С. В то же время на Прикарпатье, Одесчине и в Крыму местами температура будет подниматься до совсем не февральских +15 ... +20 °С.

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