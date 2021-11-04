Во второй половине дня ожидается дождь.

Перед выходными, 5 ноября, в Киеве существенно потеплеет.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров покажут +7°, а днем подскочат аж до +18°.

Весь день в столице будет пасмурная погода, а во второй половине дня ожидается дождь.

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Также прогнозируется нестабильный ветер, который часто будет менять свое направление, а его скорость составит 1,8 - 4,5 м/с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 748-750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 5 ноября

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +12°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Тернополе 5 ноября ночью будет +4°, днем +14°, пасмурно, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет облачная погода, ночью +2°, днем +14°, дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +17°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+18°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+18°.

В Одессе 5 ноября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +10°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+22°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

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Автор: Екатерина Лиманская