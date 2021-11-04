Перед выходными, 5 ноября, в Киеве существенно потеплеет.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров покажут +7°, а днем подскочат аж до +18°.
Весь день в столице будет пасмурная погода, а во второй половине дня ожидается дождь.
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Также прогнозируется нестабильный ветер, который часто будет менять свое направление, а его скорость составит 1,8 - 4,5 м/с.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное - 748-750 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 5 ноября
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +12°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
В Тернополе 5 ноября ночью будет +4°, днем +14°, пасмурно, ливень.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, сильный дождь.
В Ивано-Франковске будет облачная погода, ночью +2°, днем +14°, дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +17°, дождь.
В Виннице завтра будет +6°...+18°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+18°.
В Одессе 5 ноября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°.
В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит +10°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.
В Днепре температура ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+22°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
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