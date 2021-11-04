В пятницу, 5 ноября, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди, местами - сильные.

Перед выходными, 5 ноября, в Украине еще больше потеплеет. Повышение температуры будет ощутимо практически во всех уголках страны. Разве что на Западе местами будет +12°...+14°. На остальной же территории столбики термометров покажут +16°...+19°, местами - до +20°...+22°.

Также завтра ожидаются дожди, которые затронут некоторые западные и северные области.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +18°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +12°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.

В Тернополе 5 ноября ночью будет +4°, днем +14°, пасмурно, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет облачная погода, ночью +2°, днем +14°, дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +17°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+18°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+18°.

В Одессе 5 ноября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +10°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+22°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.

Народные приметы на 5 ноября

5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская