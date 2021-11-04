5 ноября в Украине существенно потеплеет / фото ua.depositphotos.com
Перед выходными, 5 ноября, в Украине еще больше потеплеет. Повышение температуры будет ощутимо практически во всех уголках страны. Разве что на Западе местами будет +12°...+14°. На остальной же территории столбики термометров покажут +16°...+19°, местами - до +20°...+22°.
Также завтра ожидаются дожди, которые затронут некоторые западные и северные области.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +18°, небольшой дождь.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +12°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +13°.
- В Тернополе 5 ноября ночью будет +4°, днем +14°, пасмурно, ливень.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +17°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачная погода, ночью +2°, днем +14°, дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +17°, дождь.
- В Виннице завтра будет +6°...+18°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу будет ночью +6°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.
- В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +10°...+18°.
- В Одессе 5 ноября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +17°.
- В Херсоне в пятницу ночью +11°, днем +21°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +10°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.
- В Днепре температура ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +9°...+22°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +17°.
Погода в Украине 5 ноября / фото УНИАН
Народные приметы на 5 ноября
5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.
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