Загрязнение воздуха в Киеве: три из пяти показателей превысили норму
Центральная геофизическая обсерватория зафиксировала в столичном воздухе вредные вещества.
В Киеве зафиксировано превышение содержания вредных веществ в воздухе по трем из пяти показателей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня в Киеве будет ясная и безоблачная погода
Согласно результатам исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 22 сентября во Киеве превышение зафиксировано по содержанию:
диоксида серы (SO2) - показатели составили 0,008-0,064 при предельно допустимой норме концентрации 0,050; диоксида азота (NO2) - от 0,01 до 0,20 при норме концентрации 0,04; формальдегидов - от 0,002 до 0,004 при допустимой норме 0,003.
Превышений не зафиксировано по двум показателям:
содержание взвешенных веществ в воздухе - от 0,10 до 0,20 при предельно допустимой концентрации 0,5; содержание оксида углерода (CO) - 0-1 при допустимом показателе 3.
Чрезвычайная пожарная опасность в Украине
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины.
По данным ГСЧС, за минувшие сутки в Украине в результате пожаров погибли 4 человека, пострадали 6.
С начала года в результате пожаров погибли 1043 человека, пострадали 966.
Спасатели отмечают, что большинство пожаров в жилом секторе возникает из-за собственной неосторожности граждан или из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.
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