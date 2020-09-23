Загрязнение воздуха в Киеве: три из пяти показателей превысили норму

Центральная геофизическая обсерватория зафиксировала в столичном воздухе вредные вещества.

В столице загрязненный воздух / Фото УНИАН

В Киеве зафиксировано превышение содержания вредных веществ в воздухе по трем из пяти показателей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Согласно результатам исследований стационарных постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории по состоянию на 13:00 22 сентября во Киеве превышение зафиксировано по содержанию:

диоксида серы (SO2) - показатели составили 0,008-0,064 при предельно допустимой норме концентрации 0,050; диоксида азота (NO2) - от 0,01 до 0,20 при норме концентрации 0,04; формальдегидов - от 0,002 до 0,004 при допустимой норме 0,003.

Превышений не зафиксировано по двум показателям:

содержание взвешенных веществ в воздухе - от 0,10 до 0,20 при предельно допустимой концентрации 0,5; содержание оксида углерода (CO) - 0-1 при допустимом показателе 3.

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