Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Чрезвычайный уровень пожарной опасности охватил практически все регионы.
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Калифорния в огне: вблизи Лос-Анджелеса горит 42 тысячи гектаров леса (фото, видео)
"23-25 сентября в Украине, кроме большинства районов Черниговской области, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, за минувшие сутки в Украине в результате пожаров погибли 4 человека, пострадали 6.
С начала года в результате пожаров погибли 1043 человека, пострадали 966.
Спасатели отмечают, что большинство пожаров в жилом секторе возникает из-за собственной неосторожности граждан или из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.
"К пожару может привести оставленный без присмотра костер, небрежно брошенный окурок или спичка, а также неосторожное обращение с открытым огнем во время хозяйственных работ. Кроме того, всегда существует риск возникновения пожара при пользовании неисправными электробытовыми приборами, печами и печками, из-за неисправной электросети, в результате нарушения правил эксплуатации бытового газового оборудования и т.д.", - отмечают в ГСЧС.
Прогноз погоды в Украине на неделю: лето не отступит
Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в течение недели температура достигнет отметок в + 25...+29°. В среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины.
- Винница+24°... +8°
- Днепр+27°... +9°
- Донецк+26°... +8°
- Житомир+24°... +6°
- Запорожье+27°... +9°
- Ивано-Франковск+26°... +10°
- Киев+25°... +7°
- Кропивницкий+26°... +4°
- Луганск+25°... +6°
- Луцк+25°... +10°
- Львов+26°... +11°
- Николаев+27°... +9°
- Одесса+21°... +12°
- Полтава+24°... +8°
- Ровно+25°... +9°
- Симферополь+28°... +11°
- Сумы+24°... +4°
- Тернополь+24°... +8°
- Харьков+24°... +6°
- Херсон+27°... +10°
- Хмельницкий+24°... +9°
- Черкассы+23°... +6°
- Чернигов+25°... +3°
- Черновцы+24°... +10°