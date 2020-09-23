Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности

10:17, 23 сентября 2020
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Чрезвычайный уровень пожарной опасности охватил практически все регионы.

Пожарная опасность сохранится несколько дней / depositphotos.com
Пожарная опасность сохранится несколько дней / depositphotos.com

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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"23-25 ​​сентября в Украине, кроме большинства районов Черниговской области, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, за минувшие сутки в Украине в результате пожаров погибли 4 человека, пострадали 6.

С начала года в результате пожаров погибли 1043 человека, пострадали 966.

Спасатели отмечают, что большинство пожаров в жилом секторе возникает из-за собственной неосторожности граждан или из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

"К пожару может привести оставленный без присмотра костер, небрежно брошенный окурок или спичка, а также неосторожное обращение с открытым огнем во время хозяйственных работ. Кроме того, всегда существует риск возникновения пожара при пользовании неисправными электробытовыми приборами, печами и печками, из-за неисправной электросети, в результате нарушения правил эксплуатации бытового газового оборудования и т.д.", - отмечают в ГСЧС.

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Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, в течение недели температура достигнет отметок в + 25...+29°. В среду, 30 сентября, дожди пройдут на значительной части территории Украины.

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Автор: Юлия Петриченко

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Теги: #прогноз#пожар#ГСЧС#лесной пожар#пожарная опасность#ГСЧС Украины
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