На итальянском острове Сицилия 4 июля "взорвался" самый высокий вулкан Европы Этна. Извержение произошло в одном из крупнейших кратеров вулкана под названием "Ворагин".
По свидетельствам очевидцев, во время извержения "Ворагина", который спал на протяжении 4 лет, были слышны звуки как от взрывов. После этого он выбросил наружу пепел, дым, а также большое количество кусков раскаленной породы.
Пилотам сделали "оранжевое" предупреждение о том, что столбы пепла подвергают риску безопасность самолета, не говоря уже о людях.
В то же время специалисты утверждают, что угроз нет, и ближайший международный аэропорт Фонтанаросса работает в обычном режиме.
"Вокруг вулкана расположились более 10 видеостанций. Увеличение тремора протоков магмы работники Института геофизики и вулканологии наблюдали в течение трех недель. Магма извергается через относительно новый кратер: его открыли только в начале 2015 года. Трещины вокруг него достигают температуры 600 градусов", - отметило издание La Repubblica.
Что известно о вулкане Этна
Этна - активный вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. По состоянию на сегодня это самый высокий действующий вулкан в Европе, но точную его высоту сказать трудно, ведь она меняется с каждым извержением. Ориентировочно это 3329 метров. Отмечается, что сейчас он на 22 метра ниже, чем был в 1865 году.
Согласно разным данным, в горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. Вулкан может вспыхивать несколько раз в год, извергая лаву и пепел высоко над островом Сицилия. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается один из поселков, расположенных рядом с вулканом.
Извержения вулканов - что интересно прочитать
Как ранее писал УНИАН, 31 мая снова извергся Индонезийский вулкан. Он поднял пепельную башню на 2 километра в небо. Гора Мерапи, один из самых активных вулканов Индонезии, часто извергается с 16 века.
Также УНИАН писал, что в сердце древнего вулкана обнаружили огромное месторождение редкоземельных элементов. Месторождение, известное как Фен-карбонатитовый комплекс, расположено к юго-западу от Осло, недалеко от озера Норше.