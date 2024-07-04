Во время извержения люди слышали громкие "взрывные" звуки.

На итальянском острове Сицилия 4 июля "взорвался" самый высокий вулкан Европы Этна. Извержение произошло в одном из крупнейших кратеров вулкана под названием "Ворагин".

По свидетельствам очевидцев, во время извержения "Ворагина", который спал на протяжении 4 лет, были слышны звуки как от взрывов. После этого он выбросил наружу пепел, дым, а также большое количество кусков раскаленной породы.

Пилотам сделали "оранжевое" предупреждение о том, что столбы пепла подвергают риску безопасность самолета, не говоря уже о людях.

В то же время специалисты утверждают, что угроз нет, и ближайший международный аэропорт Фонтанаросса работает в обычном режиме.

"Вокруг вулкана расположились более 10 видеостанций. Увеличение тремора протоков магмы работники Института геофизики и вулканологии наблюдали в течение трех недель. Магма извергается через относительно новый кратер: его открыли только в начале 2015 года. Трещины вокруг него достигают температуры 600 градусов", - отметило издание La Repubblica.

Что известно о вулкане Этна

Этна - активный вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. По состоянию на сегодня это самый высокий действующий вулкан в Европе, но точную его высоту сказать трудно, ведь она меняется с каждым извержением. Ориентировочно это 3329 метров. Отмечается, что сейчас он на 22 метра ниже, чем был в 1865 году.

Согласно разным данным, в горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. Вулкан может вспыхивать несколько раз в год, извергая лаву и пепел высоко над островом Сицилия. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается один из поселков, расположенных рядом с вулканом.

Извержения вулканов - что интересно прочитать

Как ранее писал УНИАН, 31 мая снова извергся Индонезийский вулкан. Он поднял пепельную башню на 2 километра в небо. Гора Мерапи, один из самых активных вулканов Индонезии, часто извергается с 16 века.

Также УНИАН писал, что в сердце древнего вулкана обнаружили огромное месторождение редкоземельных элементов. Месторождение, известное как Фен-карбонатитовый комплекс, расположено к юго-западу от Осло, недалеко от озера Норше.

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