Информации о жертвах не поступало, началась эвакуация населения.

На Канарских островах, где накануне начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, лава уже добралась до жилых домов.

Об этом сообщает BBC.

По данным агентства, из-за извержения уже было эвакуировано 5 тысяч человек. На остров Ла-Пальма уже прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, что власти внимательно следят за пожарами, которые могут начаться из-за горящей лавы.

Как сообщается, на помощь была направлена ​​военная и гражданская гвардия.

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"Шум, исходящий от вулкана, звучит так, будто взлетают двадцать истребителей. Это очень громко, это потрясающе", - поделился местный гид.

По данным Volcano Discovery, лавовые потоки уже пересекли одно из шоссе, что затрудняет проезд транспортных средств. Аэропорт Ла-Пальма также был закрыт в первые часы после извержения, поскольку шлейфы пепла уменьшали видимость, но позже возобновил свою работу.

Как сообщал Погода УНИАН ранее, на островах за последнюю неделю было зафиксировано тысячи мелких землетрясений, самое мощное - силой 4,2 по шкале Рихтера. При этом, глубина землетрясений поднимается - первые наблюдались на 20 километрах под поверхностью, а последние были расположены на глубине 6 и 8 километров.

По словам вулканолога из Испанского географического института Ставроса Мелетлидиса, извержение "открыло" пять трещин на склоне горы. Он отметил, что не знает, как долго продлится извержение.

Вулкан Кумбре -Вьеха: что известно

Вулкан Кумбре-Вьеха считается одним из самых активных на Канарских островах. В последний раз он просыпался в 1971 году. Тогда погиб один человек, фотографировавший потоки лавы.

По данным Испанского национального географического института, первое извержение вулкана на Пальме состоялось в 1430 году.

Вулкан расположен на юге острова Ла-Пальма, на котором проживает около 80000 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская