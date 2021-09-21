6 тысяч жителей острова Пальма были вынуждены эвакуироваться.

В результате извержения вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах были уничтожены 183 дома, а 6 тыс. жителей острова Пальма пришлось эвакуироваться.

Об этом сообщает El Pais.

Сейчас лавовый поток приближается к городку Тодоке с населением около 1 300 человек, но его скорость существенно снизилась.

Извержение началось два дня назад и продолжается до сих пор - в ночь на 21 сентября на острове Пальма произошли еще четыре небольших землетрясения.

На сегодняшний день лава уже покрыла площадь более 100 га.

Из-за ЧП премьер-министр королевства Педро Санчес отложил поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке и поехал на Пальму.

"Сегодня в Совете министров мы начали предпринимать шаги по объявлению зоны чрезвычайного положения", - заявил он, посетив пострадавший регион.

Читайте такжеРеки лавы и туристы: в Исландии снова проснулся вулкан Фаградальсфьядль (видео)Кроме того, еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс заявил, что у ЕС есть "свободные средства" для смягчения последствий извержения Кумбре-Вьеха. Их могут выделить по запросу испанского правительства.

Напомним, что извержение началось 19 сентября. И хотя вулкан Кумбре-Вьеха считается одним из самых активных на Канарских островах, оно стало первым за последние 40 лет.

Автор: Станислав Кожемякин