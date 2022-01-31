Зоологи говорят, что низкие температуры представляют угрозу для выживания игуан.

Национальная служба погоды США предупредила общественность, что обездвиженные игуаны могут падать с деревьев из-за необычайно низких температур во Флориде.

Об этом сообщает Reuters.

"Игуаны хладнокровны. Они замедляются или становятся неподвижными, когда температура падает до 40 (4-9 градусов по Цельсию - УНИАН). Они могут падать с деревьев, но не умирают", - говорится в сообщении.

Как сообщается, температура в Южной Флориде достигла минимума в -3,8°С в воскресенье утром, а в субботу на северо-восток страны обрушился смертельный зимний шторм, вынудивший несколько штатов объявить чрезвычайную ситуацию.

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По словам зоологов, тела игуан начинают "отключаться" при снижении температуры. Рептилии засыпают на ветвях, со временем теряют способность держаться и падают на землю.

По данным агентства, хотя большинство рептилий, вероятно, переживут этот холодный период, низкие температуры представляют угрозу для их выживания. Например, резкое похолодание в 2010 году уничтожило большую часть популяции.

"Холод для них очень, очень опасен, потому что они из частей Центральной и Южной Америки, близких к экватору, где всегда очень тепло", - сказала зоолог Стейси Коэн.

Отмечается, что игуаны не являются аборигенами Флориды. Они были случайно завезены на грузовых судах. Игуаны могут весить до 7,5 кг и иметь длину более полутора метров.

Напомним, игуаны - не первые животные, которые страдают от холода этой зимой. Сотни тысяч рыб погибли от термического шока на северо-западе Греции.

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