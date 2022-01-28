В Греции на этой неделе зафиксировали сильные морозы и небывалые снегопады.

Тысячи рыб погибли в Греции от термического шока, когда страну накрыл небывалый холод и снегопады.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, сотни тысяч выращенных на ферме рыб погибли от холода в лагуне на северо-западе Греции после того, как на этой неделе на страну обрушила сильная метель.

Морской лещ и белый морской лещ начали всплывать на поверхность лагуны после того, как температура воды упала до нуля.

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"Убытки огромны, по оценкам, около 50 тонн мертвой рыбы", - сказал работник фермы. "За все последние годы, что я записываю и измеряю температуру в этом районе, я никак не ожидал, что у нас будут такие низкие температуры", - добавил он.

Напомним, суровый погодный фронт обрушился на Грецию, принеся с собой морозы и снегопады. Местные власти перевели школы на онлайн-обучение. В пострадавших районах были закрыты магазины и банки, нарушено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

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