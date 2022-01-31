Сейчас проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

В Украине вследствие сильных порывов ветра обесточены 317 населенных пунктов в 6 областях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, во Львовской области без электроснабжения остались 123 населенных пункта, в Тернопольской - 56, Ривненской - 54, Хмельницкой - 38, Волынской - 32 и в Закарпатской - 14.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в том числе на перевалах), ограничений движения нет.

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По данным спасателей, сегодня ночью в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи г. Рахов и с. Деловое на проезжую дорогу сошли две лавины 40 и 60 квадратных метров.

"Без негативных последствий. Лавины были убраны техникой Укравтодора. Задержек в движении не было", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, на сегодня, 31 января, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. По всей стране ожидаются сильные порывы ветра и гололедица на дорогах, а в трех областях еще и метели.

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