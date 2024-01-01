Японию всколыхнули мощные землетрясения, после которых на побережье обрушилось цунами.
Как пишет New York Times, землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 баллов произошли с разницей в несколько минут в префектурах Ниигата и Исикава на западе Японии. СМИ пишут, что сильные толчки ощущались в Осаке и Киото.
Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения.
На всем западном побережье от Хоккайдо до Кюсю объявлено предупреждение об угрозе цунами высотой до 5 метров.
На видео видно, как вода смывает машины с парковок и дорог.
Сильные волны также зафиксированы рядом с крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", по последним данным, сбоев в её работе нет.
Власти призвали жителей покинуть прибрежную зону. В стране остановлено движение поездов, телеканалы отменили новогодние передачи. Для ликвидации последствий цунами и землетрясений в Японии будут задействованы силы самообороны.
Землетрясение в Китае
В Китае 19 декабря произошло землетрясение силой 6,2 балла. В результате землетрясения повреждены дороги, линии электропередачи и водоснабжения, а также сельскохозяйственные производственные мощности. В пострадавших районах произошли оползни и сели. число погибших превісило 130 человек и почти тісяча пострадали.