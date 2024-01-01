В стране остановлено движение поездов, телеканалы отменили новогодние передачи.

Японию всколыхнули мощные землетрясения, после которых на побережье обрушилось цунами.

Как пишет New York Times, землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 баллов произошли с разницей в несколько минут в префектурах Ниигата и Исикава на западе Японии. СМИ пишут, что сильные толчки ощущались в Осаке и Киото.

Более 35 тысяч домов в центральной части Японии остались без электроснабжения.

На всем западном побережье от Хоккайдо до Кюсю объявлено предупреждение об угрозе цунами высотой до 5 метров.

На видео видно, как вода смывает машины с парковок и дорог.

Сильные волны также зафиксированы рядом с крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", по последним данным, сбоев в её работе нет.

Власти призвали жителей покинуть прибрежную зону. В стране остановлено движение поездов, телеканалы отменили новогодние передачи. Для ликвидации последствий цунами и землетрясений в Японии будут задействованы силы самообороны.

Землетрясение в Китае

В Китае 19 декабря произошло землетрясение силой 6,2 балла. В результате землетрясения повреждены дороги, линии электропередачи и водоснабжения, а также сельскохозяйственные производственные мощности. В пострадавших районах произошли оползни и сели. число погибших превісило 130 человек и почти тісяча пострадали.

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