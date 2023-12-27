Жертвами стихии стали уже 10 человек.

Разрушительные грозы обрушились на восточное побережье Австралии, в результате чего погибли 10 человек. Об этом сообщает The Wathers.

Как сообщается, суровые погодные условия буквально опустошили восточное побережье Австралии. Разрушительные грозы распространились по всему региону, от Квинсленда до Виктории, что привело к многочисленным человеческим жертвам и значительному ущербу для домов и предприятий.

Ужасающий инцидент произошел Квинсленде, когда большая лодка с 11 людьми перевернулась недалеко от Брисбена. Несмотря на спасательные работы, трое мужчин 48, 69 и 59 лет были найдены мертвыми в воде.

Двух женщин унесло потоком воды, а 9-летняя девочка погибла в результате наводнения. Кроме того, на Рождество рухнувшее в результате стихии дерево унесло жизнь женщины.

Премьер-министр Стивен Майлз обратился к населению Австралии, признав трагические последствия урагана. Он сообщил, что десятки тысяч людей до сих пор остаются без электричества.

Несмотря на то, что пик ненастья уже прошел, широкомасштабные наводнения продолжаются. Австралийское метеорологическое бюро заявило, что суровая погода утихнет только сегодня, 27 декабря.

На сегодня, 27 декабря, по всей Украине объявлен І уровень опасности из-за сильного ветра. Укргидрометцентр прогнозирует, что его порывы достигнут 15-20 м/с.

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