В прошлом месяце из-за этого вулкана эвакуировали почти 4000 человек.

На юго-западе Исландии после нескольких недель затишья начал извергаться вулкан. Он изверг лаву и дым на обширную территорию, угрожая близлежащему городу. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, опасаясь серьезного извержения на полуострове Рейкьянес, местные власти в прошлом месяце эвакуировали почти 4000 жителей рыбацкого городка Гриндавик и закрыли близлежащий геотермальный курорт Голубая лагуна.

"Предупреждение: извержение началось к северу от Гриндавика у Хагафелля", - сообщило Метеорологическое бюро на своем веб-сайте. Специалисты отметили, что извержение началось всего в нескольких километрах от города, а трещины в земле тянулись в сторону деревни, расположенной примерно в 40 км от столицы Исландии Рейкьявика.

Как сообщается, близлежащий к Рейкьявику международный аэропорт Кеблавик остался открытым, хотя и с многочисленными задержками как прилета, так и вылета.

На видео видны расплавленные породы, эффектно извергающиеся из трещин в земле, их ярко-желтые и оранжевые цвета резко контрастировали с темным ночным небом.

"Сейсмическая активность вместе с измерениями с помощью GPS-устройств указывают на то, что магма движется на юго-запад и извержение может продолжиться в направлении Гриндавика", - заявили в Метеорологическом бюро Исландии.

По данным специалистов, в секунду выбрасывается от 100 до 200 кубических метров лавы, что в несколько раз больше, чем при предыдущих извержениях в этом районе.

Извержение близ Гриндавика - что известно

Расположенная между Евразийской и Северо-Американской тектоническими плитами, Исландия является горячей сейсмической и вулканической точкой, поскольку две плиты движутся в противоположных направлениях.

Извержения вулканов по-прежнему трудно предсказать. В середине ноября жители Гриндавика были эвакуированы из своих домов посреди ночи, когда земля сотряслась, дороги и здания покрылись трещинами.

В то время сейсмологи считали, что извержение неизбежно, но позже геологическая активность снизилась.

На полуострове Рейкьянес в последние годы произошло несколько извержений в незаселенных районах.

Вулканическая активность в этом районе продолжалась в течение шести месяцев в прошлом году, что побудило тысячи исландцев и туристов посетить это место. В августе 2022 года в этом же районе произошло трехнедельное извержение, за которым последовало еще одно в июле текущего года.

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