Также синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках Закарпатской области.

В воскресенье, 28 ноября, в большинстве областей Украины ожидается туман.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, туман будет ночью и утром в северных, большинстве западных, центральных и южных областей, видимость 200-500 м (I уровень опасности).

В Киеве и в Киевской области синоптики также объявили штормовое предупреждение из-за тумана.

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Кроме того, по данным синоптиков, завтра и послезавтра в Закарпатской области ожидается повышение уровней воды в реках.

"28 - 29 ноября на реках Закарпатской области, в результате ожидаемых осадков будет наблюдаться повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, в нижнем течении р. Боржава до 2,0 м над уровнями на 8 час 27 ноября в пределах коренных берегов, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, в последние выходные осени, 27-28 ноября синоптики прогнозировали теплую для ноября погоду и интенсивные дожди в отдельных регионах Украины.

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Автор: Виктория Гордиенко