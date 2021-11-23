Диспетчерам пришлось отправлять самолеты в другие аэропорты.

В Одессе из-за плотного тумана четыре самолета не смогли совершить посадку в местном аэропорту.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, диспетчерам пришлось направлять самолеты на другие аэродромы.

В частности, пилоты двух воздушных судов ирландского лоукостера сделали несколько кругов над городом, но не рискнули приземляться и улетели в Румынию.

Не сел в Одессе и самолет из польского Вроцлава. Судно, следовавшее из Варшавы, вернулось в аэропорт вылета.

Кроме того, как сообщается, был отменен вечерний рейс сообщением "Стамбул - Одесса".

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Автор: Екатерина Лиманская