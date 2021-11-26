В ближайшие два дня в Украине заметно потеплеет, однако начнутся дожди, местами - ливни.

В ближайшие выходные в Украине существенно потеплеет. Местами столбики термометров поднимутся до +10°...+14°. Однако вместе с потеплением нагрянут и дожди. Осадки ожидаются как в субботу, 27 ноября, так и в воскресенье, 28 ноября. Местами пройдут ливни.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью 0°, днем +10°, легкий дождик. В воскресенье ночью ожидается +5°, а днем - до +7°, облачно с прояснениями.

Во Львове в субботу ночью +1°, днем +6°, небольшой дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +7°, сильный дождь.

В Луцке в субботу ночью 0°, днем +6°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°, ливень.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +1°...+10°. В воскресенье температура будет +4°...+9°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +9°...+13°, дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +4°, днем +5°, пасмурно, сильный дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +6°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +10°, ливень. В воскресенье температура составит +8°...+11°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +8°...+14°, ливень. В воскресенье - пасмурно, +9°...+14°, ливень.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +1°, днем +7°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью +4°, днем +6°. В воскресенье будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +7°, днем +12°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, ливень, температура ночью +3°, днем +5°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +7°, днем +11°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, температура до +4°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем потеплеет до +8°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +2°, днем +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +1°...+10°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +8°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+9°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +5°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, -1°...+8°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +4°, днем +13°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +8°...+14°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +11°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +7°...+12°.

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Автор: Екатерина Лиманская