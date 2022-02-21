На этой неделе украинцев ждет похолодание. Местами столбики термометров будут опускаться ниже нуля, ожидается мокрый снег.

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Столбики термометров поползут вниз, а кое-где ожидаются небольшие ночные морозы. До конца недели ожидается несколько дождливых дней, местами при понижении температуры пройдет мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с теплой погоды. 21 февраля по всей стране воздух прогреется до +8°...+11°, а на юге - до +12°. Будет преобладать ясная и безоблачная погода.

Во вторник, 22 февраля, погода в Украине начнет меняться. В большинстве центральных и южных областей ожидаются дожди, местами - сильные. А с запада начнет поступать холодный воздух. Днем там ожидается +5°...+8°, а ночью ожидается от -1° до +1°.

В среду, 23 февраля, похолодание распространится и на север Украины, соответственно в большинстве западных и северных областей днем будет +3°...+5°, в центре и на востоке ожидается +5°...+8°, а на юге воздух прогреется до 9°...+11°. В этот день на западе Украины при снижении температуры ожидается мокрый снег. На крайнем востоке и в крыму пройдут небольшие дожди.

К середине недели, 24 февраля, снижение температуры будет ощутимо по всей Украине. На западе ожидается +4°...+7°, на севере +2°...+5°, в центре и на востоке будет +4°...+6°, а на юге воздух прогреется до +6°...+8°.

Перед выходными дневная температура останется практически без изменений, лишь в западных областях потеплеет на градус-два. А ночью в большинстве областей ожидаются небольшие морозы, местами до -5°...-3°.

На выходных украинцев ждет прохладная и преимущественно пасмурная погода. В большинстве областей будет до +4°...+6°, лишь на юге традиционно теплее. Ночью температура будет держаться на уровне -2°...+1°. На западе и местами на севере Украины ожидаются дожди, а при снижении температуры - с мокрым снегом.

Народный прогноз на неделю

21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

24 февраля - день Власия. Предки считали этот день переломом зимы. Власьевские морозы последние, завершающие для зимы. Власий сшибает рог с зимы.

25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.

26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.

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