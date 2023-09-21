Температура в Украине будет подниматься до +30°...+31°.

С сегодняшнего дня в Украине усилится влияние антициклона с востока, поэтому сохранится период теплой и преимущественно сухой погоды. Кое-где температура будет повышаться до летних +30°...+31°. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

Погода 21 сентября

Сегодня, по данным синоптика, воздух в Украине прогреется до +23...+28 °С. без осадков. Ветер будет юго-восточной четверти со скоростью 5-10 м/с.

Погода 22 сентября

В пятницу, по словам Игоря Кибальчича, осадков в Украине также не предвидится, а температурный фон существенно не изменится. Ветер будет юго-восточной четверти, 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+14 °С, а днем воздух прогреется до +24...+29 °С.

Видео дня

Погода 23 сентября

В субботу осадков в Украине также не прогнозируется. Ветер будет юго-восточный, его скорость составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, а днем ожидается уже +25...+30 °С.

Погода 24 сентября

В воскресенье, 24 сентября, на большей части территории Украины продолжится период сухой и теплой погоды. "Лишь на крайнем западе вследствие влияния малоподвижного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, а днем воздух прогреется до летних +26...+31 °С. Только на крайнем западе будет свежее, +19...+24 °С.

Изменение погоды в Украине - что известно

В конце недели в Украине придут дожди, которые принесут с собой и похолодание. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в воскресенье в западных областях пройдут дожди, а температура снизится до +20...+23 градусов

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