В ближайшие дни в Украине будет тепло и сухо, но уже в воскресенье часть страны охватят дожди и похолодание.

До конца недели погода в Украине стабилизируется: будет преимущественно сухо и очень тепло. Но уже в конце недели на западе страны пройдут дожди и похолодает. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, до конца недели в Украине будет сухо, солнечно и тепло, даже очень тепло, кое-где до +30 градусов.

"Только в воскресенье в западных областях пройдут дожди и посвежеет до +20...+23 градусов", - отметила специалист.

Завтра же, по ее данным, в Украине повсюду будет преобладать сухая солнечная погода.

"Исключения - небольшой локальный дождь на Черниговщине, Одесчине, Винницкой области", - акцентировала Наталка Диденко.

Ветер 21 сентября ожидается с юго-востока, умеренный, а температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+27 градусов.

В Киеве в четверг дождей не ожидается, зато потеплеет. В течение дня, по ее данным, максимальная температура воздуха составит около +25 градусов.

Погода до конца сентября - прогноз

До конца сентября существенных изменений погода в Украине не ожидается. Об этом говорит синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, в некоторых регионах ожидаются дожди, местами - грозы, но больших перепадов температуры не прогнозируется.

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