Что касается температуры воздуха, она существенно не изменится.

Во второй половине сентября погода в Украине существенно не изменится. В некоторых регионах ожидаются дожди, местами – грозы, однако больших перепадов температуры не прогнозируется.

Об этом рассказала метеоролог Наталья Птуха в комментарии NV. По ее словам, на текущей неделе прогнозируются незначительные погодные колебания – ожидаем атмосферный фронт, который поступит с запада и затронет преимущественно западные области и частично северные в среду, 20 сентября.

"В целом, все же, будет преобладать погода без осадков. Лишь в западных областях завтра днем 19-го и ночью 20-го сентября вот те кратковременные дожди, местами с грозами. И в течение суток 20-го сентября по северным областям, но местами могут быть кратковременные дожди и отдельные грозы. Далее этот фронт размывается, то есть на восток и на центральные области он не пойдет", – рассказала Птуха.

Видео дня

Уже с 21 числа в большинстве областей будет пребладать погода без осадков. 22−23 сентября будет поле повышенного давления: 22 числа – ночью в Карпатском регионе, а 23-го – в западных областях местами кратковременные дожди.

Ветер будет преимущественно южного направления за счет поля повышенного давления. Южные и юго-восточные воздушные потоки – умеренных скоростей 5−10 м/с.

Что касается температуры воздуха, она существенно не изменится.

"В ночные часы в ближайшие дни +8…+14 градусов, на побережье морей и в Закарпатье до +17 прогреется воздух. То есть теплее в ночные часы. Днем практически по всей территории +22…+27 градусов, и такие температурные показатели будут удерживаться до конца недели. Только завтра в западных областях за счет большей облачности и того атмосферного фронта и отдельных дождей более низкая дневная температура – +16…+21, но потом она снова немножко повысится. Поэтому практически по всей территории 22−23 сентября будет в пределах +22…+28 градусов", – уточнила метеоролог.

В Киеве же 20 сентября, как и в других северных областях, можно ожидать дожди. Температурный режим здесь тоже слишком отличаться не будет: в ночные часы +10…+13, а днем около +25.

"Немножечко прохладнее 20-го сентября за счет атмосферного фронта: +22…+24, но с 21 сентября прогнозируется +25. Продолжается такая приятная, комфортная погода", – добавила Наталья Птуха.

С 25 числа, по предварительным расчетам, существенных изменений не ожидается.

"Территория страны продолжит пребывать под действием поля повышенного давления, очередного антициклона, и теперь он будет с запада. Поэтому в целом будет удерживаться такая же погода. Возможно, совсем немного снизится температура — все же, медленно приближаемся к октябрю, но каких-то существенных изменений мы не почувствуем, по крайней мере по тем расчетам, которые есть на сегодня. Сентябрь получается довольно такой летний и комфортный. Заморозков в ближайшей синоптической перспективе, на которую сейчас можем прогнозировать, мы не видим, как и такого резкого перехода именно на типичную осеннюю погоду", – резюмировала Птуха.

Погода в Украине: прогнозы синоптиков

Известный в Украине синоптик Наталья Диденко рассказала, что во вторник, 19 сентября, в некоторых регионах страны пройдут дожди. Местами ожидаются грозы.

Так, осадки вероятны в западных областях Украины. В других регионах будет сухо.

Вас также могут заинтересовать новости: