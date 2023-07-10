Не исключены и новые температурные рекорды.

Комфортная температура в Украине будет держаться еще недолго. Вскоре к нам поступит жара из Сахары, не исключены новые температурные рекорды. Об этом в интервью NV рассказала синоптик Анжелика Ганчук.

"До 11 июля в Украине будет преобладать достаточно комфортный температурный режим: примерно +14...+20 градусов ночью, на юге - традиционно выше, до +24, а днем у нас будет наблюдаться температура +20...+28", - прогнозирует синоптик.

Уже сейчас синоптики видят, что очень сильно разогревается воздух над Сахарой. Ожидается, что уже с 12 июля этот разогретый слой воздуха начнет поступать с юго-запада на территорию Европы и Украины в частности.

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"Для нас это будет означать новое повышение температуры для всей территории Украины. И возможно даже это будут опять какие-то рекордные температуры, потому что значения там будут довольно высокие. И в дальнейшем до конца месяца мы будем в таком режиме: более теплые, жаркие периоды будут меняться на кратковременные периоды с осадками, как происходит сейчас", - говорит синоптик.

По ее данным, в июле самые высокие температуры ожидаются на юге страны. "Однозначно мы еще будем фиксировать какие-то рекордные температурные отметки, потому что наблюдаем соответствующие процессы над территорией, которая влияет на погоду в Украине", - резюмировала специалист.

Жара в Украине - прогноз

О том, что в Украине до конца текущей недели ожидается возвращение жары, свидетельствует и прогноз Погода УНИАН. В воскресенье, 16 июля, в Украине будет доминировать сухая и солнечная погода, а температура в большинстве областей повысится до +25°...+30°, а на юге будет до +34°.

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