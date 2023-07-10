В ближайшие дни погода в Украине будет меняться практически каждый день.

В ближайшую неделю погода в Украине будет нестабильной. В первые дни недели в большинстве областей ожидается снижение температуры до +20°...+24°. Затем температура повысится, пройдут грозы и дожди. К концу недели осадки прекратятся и ударит жара - практически по всей стране будет ясная и безоблачная погода, а столбики термометров поднимутся до +28°...+34°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Понедельник в Украине будет сухим и довольно солнечным. Температура в большинстве областей будет комфортной, +23°...+26°, лишь местами на юге воздух прогреется до +28°.

Во вторник,11 июля, на западе, востоке, а также в Крыму и некоторых центральных областях ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. Температура снизится до +20°...+24°, лишь местами на юге и в Закарпатской области столбики термометров поднимутся до +27°...+29°.

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В среду, 12 июля, температура в Украине останется без существенных изменений, только на западе резко потеплеет - до +27°...+30°. В крыму покапают небольшие дожди, на остальной территории - сохранится преимущественно сухая погода.

В середине недели в Украине будет много дождей и гроз. На западе температура опустится до комфортных значений +25°...+27°, а на остальной территории - поднимется до +27°...+31°, на юге местами - до +32°.

Перед выходными, 14 июля, осадки сконцентрируются в центре и на Левобережье Украины. Температура по стране будет на уровне +25°...+28°, на юге - до +31°.

На выходных погода в Украине стабилизируется. Температура постепенно повысится, а осадки практически прекратятся. К концу недели нас ждет преимущественно солнечная погода и жара. На западе будет +29°...+31°, на севере +23°...+29°, на востоке +25°...+26°, в центральной части +25°...+31°, а на юге воздух прогреется до +28°...+34°.

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