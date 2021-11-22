Осадки в стране начнутся уже завтра, 23 ноября. Местами ожидается мокрый снег.

В ближайшие дни в Украине ожидается резкое похолодание вместе с дождями и мокрым снегом. Ночные морозы достигнут -8°. К концу недели температура вновь повысится, однако дожди затронут практически всю страну.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя начнется с пасмурной погоды. В понедельник, 22 ноября, небольшие дожди возможны на северо-западе Украины. В западных, северных и местами в центральных областях температура будет на уровне +5°...+9°, на остальной территории - до +10°...+12°, на Юге - до +14°.

Во вторник, 23 ноября, в Украину нагрянет резкое похолодание. По всей стране температура снизится до 0°...+5°, на Юге - до +6°...+10°. На севере, в центре, на востоке и на юге Украины ночные морозы достигнут -2°...-8°, на западе ночью температура будет около 0°.

Вместе с похолоданием придут и осадки, которые ожидаются везде, кроме большинства западных областей. Местами пройдет мокрый снег.

Еще холоднее станет в среду, 24 ноября. В этот день на Левобережье воздух максимально прогреется до 0°...+3°, а ночные морозы будут до -6°. Местами на Юге и в западных областях столбики термометров покажут +5°...+7°. Осадки в этот день не ожидаются.

К четвергу, 25 ноября, погода в Украине стабилизируется. Столбики термометров поднимутся на градус-два. Так, в западных областях ожидается ясная и солнечная погода, до +5°...+8°. На остальной территории - до +3°...+6°, небольшая облачность. Без осадков.

Перед выходными погода в Украине окончательно стабилизируется, начнется потепление. Небольшие морозы ночью возможны лишь на востоке и северо-востоке страны. На остальной территории "плюсы" будут как днем, так и ночью. Так, на Севере, Востоке и местами в Центре воздух прогреется до +3°...+6°, в западных и южных областях будет теплее - до +7°...+12°.

На выходных в Украине будет тепло, но мокро. Практически по всей стране температура поднимется до +8°...+10°, на Юге - до +14°. Небольшие дожди, местами - ливни, пройдут по всей стране. Осадки ожидаются и в субботу, 27 ноября, и в воскресенье, 28 ноября.

Народный прогноз на неделю

22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Иней на деревьях - на морозы, туман - на оттепель. Облачная, снежная погода предполагает ненастный май.

23 ноября - день памяти апостолов Эраста и Родиона, Олимпа, Сосипатра, Ореста, Константина и Юрия. Если в этот день на деревьях иней лежит с утра, то прочному зимнему пути долго не быть.

24 ноября - день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. Если в этот день тепло, то и зима будет теплая.

25 ноября - Иоанна Милостивого, Саввы. Выпал снег - весна будет поздней.

26 ноября - Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай.

27 ноября - день памяти апостола Филиппа, Григория, Федора. Если облачно или снежно - май будет дождливый. Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели.

28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму. Погода на Гурия мрачная - май будет мокрым.

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Автор: Екатерина Лиманская