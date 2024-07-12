Жара в Украине продлится еще долго.

Мощная жара в Украине продлится еще больше недели. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Снижение температуры, по ее данным, ожидается не раньше 20 июля.

"Осторожно прогнозирую - постепенное ослабление жары ожидается аж 20-го июля", - сообщила эксперт по погоде. Видео дня

На юге Украины, по ее данным, жара продлится дольше.

"Жара пока продолжается, да еще и набирает обороты. Напоминаю, что пиковые дни жары - с 13 по 16 июля. Ослабление жары - с 20 июля", - резюмировала синоптик.

Как пережить жа ру - советы врача

Украину охватила волна чрезвычайной жары. Справиться с ней нелегко, а в условиях дефицита электричества - еще труднее. Терапевт Марина Крапивнер в комментарии УНИАН рассказала, как украинцам спастись от жары.

Она отметила, что когда есть электричество, можно охладить помещение и потом не открывать окна - есть шанс, что температура внутри будет прохладнее. Она также добавила, что можно использовать солнцеотражающие пленки на окна.

Вентилятор тоже может помочь, но тогда стоит открыть окна для циркуляции воздуха.

Терапевт также рекомендовала принимать душ: сначала горячий, как обычно, а затем облить себя прохладной водой. Горячий душ расширяет сосуды и улучшает теплообмен.

Она посоветовала одеваться в легкую одежду из натуральных тканей и пить достаточное количество воды. Чтобы вода была более вкусной, можно добавить дольки лимона или веточку мяты. Также можно сделать кубики льда и добавлять их в напитки.

Крапивнер напомнила, что нужно пить не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса.

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