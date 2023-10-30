Со вторника в Украину начнут заходить дожди, которые приведут к снижению температуры.

На этой неделе в Украине ожидается похолодание, которое будет сопровождаться дождями. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН. Уже со вторника, 31 октября, с запада к нам начнут заходить дожди, которые принесут с собой некоторое снижение температуры. Местами температура снизится до +8°...+10°. Однако к концу недели температура вновь повысится по всей стране, а на юге не исключено потепление до +26°.

Начало недели в Украине будет очень теплым. В понедельник, 30 октября, будет сухо, а температура в большинстве областей поднимется до +17°...+21°. На юге и местами на западе воздух прогреется до +22°...+23°.

Завершится октябрь в Украине также теплой и преимущественно сухой погодой. Лишь местами на западе пройдут дожди.

Видео дня

1 ноября дожди ожидаются по всей стране, кроме юго-востока. Температура в большинстве областей снизится до +13°...+17°, лишь на юге и юго-востоке будет +18°...+23°.

В середине недели, 2 ноября, дожди прекратятся, однако температура снизится еще сильнее. На северо-востоке днем будет +9°...+12°, а на остальной территории ожидается не выше +13°...+16°.

Перед выходными, 3 ноября, дожди охватят большинство областей на левобережье и юге Украины. Теплее всего будет на западе и юге страны, где воздух прогреется до +13°...+17°, а на остальной территории столбики термометров покажут +8°...+13°.

На выходных, 4 и 5 ноября, в Украине продолжатся местами дожди, однако температура вновь повысится. На юге стране не исключено потепление до аномальных +26°. На остальной территории страны к концу недели ожидается до +13°...+22°.

Вас также могут заинтересовать новости: