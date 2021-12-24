Сегодня в Украине станет теплее, однако ожидается много осадков, сильный ветер и гололедица на дорогах.

С сегодняшнего дня в Украине будет меняться погода. После мощных морозов столбики термометров поползут вверх, вместе с тем придут и осадки.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"К нам все-таки идет смена погоды в сторону потепления. Рассчитывайте в пятницу на потепление и снег!"- предупредила она.

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем столбики термометров будут фиксировать показатели от незначительного мороза до тепла.

Осадки, в результате повышения температуры, будут смешанной фазы, то есть снег и мокрый снег, на западе страны в дневные часы - с дождем. Значительного дискомфорта также добавит порывистый ветер и гололедица на дорогах.

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По данным синоптиков, днем на западе страны ожидается снег с дождем. В западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях гололед. По всей стране ожидается гололедица на дорогах.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью на западе, днем в Украине порывы 15-20 м/с, местами метель", - предупредили в ведомстве.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточной части днем 1-6° мороза; в западных и Одесской областях днем 0-5° тепла.

В Карпатах, по словам синоптиков, ожидается значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с и метель. Температура днем 1-6° мороза.

Ранее сообщалось, что, по словам синоптика Натальи Диденко, с 24 декабря Украину ждет существенное изменение воздушных масс. Синоптик пояснила, что циклон с северной Атлантики и его атмосферные фронты принесут к нам осадки, штормовой ветер и потепление.

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