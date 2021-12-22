Атмосферные фронты принесут в Украину осадки и штормовой ветер.

В ближайшее время украинцев ждет сложная синоптическая ситуация. До конца недели начнется потепление, которое будет сопровождаться осадками и штормовым ветром.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

По ее словам, с 24 декабря Украину ждет существенное изменение воздушных масс. Синоптик пояснила, что циклон с северной Атлантики и его атмосферные фронты принесут к нам осадки, штормовой ветер и потепление.

"В течение субботы-воскресенья, 25-26 декабря, температура воздуха в большинстве областей Украины повысится до небольших "минусов" и даже до оттепели, будут выпадать мокрый снег с переходом в дождь. Ожидается налипание мокрого снега и сильный ветер", - предупредила она.

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По словам синоптика, на выходных ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах, а облачная влажная погода будет ухудшать видимость до 500-900 метров.

Как сообщалось ранее, похолодание, пришедшее в Украину, будет недолгим. Уже на ближайших выходных в стране снова потеплеет, возможна "плюсовая" температура. По данным синоптика Натальи Птухи, на католическое Рождество возможно ослабление морозов и очередная порция осадков с юго-запада. Пока в виде снега и мокрого снега.

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