24 декабря в Украине ожидается много осадков / фото УНИАН

В пятницу, 24 декабря, в Украине резко потеплеет. В западных областях и местами на юге страны даже ожидается плюсовая температура. При этом практически по всей стране пройдут осадки: мокрый снег там, где теплее, и просто снег в более холодных регионах. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -3°, снег.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.
  • В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, мокрый снег.
  • В Тернополе 24 декабря ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
  • В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, мокрый снег.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.
  • В Виннице завтра будет -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Житомире в пятницу будет ночью -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -3°, снег.
  • В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...-2°, снег.
  • В Одессе 24 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, снег с дождем.
  • В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, мокрый снег.
  • В Запорожье температура ночью 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...-5°, небольшая облачность, снег.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -3°, снег.
  • В Днепре завтра температура ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
  • В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+1°, мокрый снег.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -4°, днем -3°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -5°.
Погода в Украине 24 декабря / фото УНИАН

Народные приметы на 24 декабря

24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с отсветами по бокам - быть морозам.

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