24 декабря в Украине ожидается много осадков / фото УНИАН
В пятницу, 24 декабря, в Украине резко потеплеет. В западных областях и местами на юге страны даже ожидается плюсовая температура. При этом практически по всей стране пройдут осадки: мокрый снег там, где теплее, и просто снег в более холодных регионах.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем -3°, снег.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, мокрый снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.
- В Ривне в пятницу ожидается сплошная облачность, ночью -4°, днем 0°, мокрый снег.
- В Тернополе 24 декабря ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +1°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +5°, мокрый снег.
- В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+2°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, снег с дождем.
- В Виннице завтра будет -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Житомире в пятницу будет ночью -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -3°, снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -3°...-2°, снег.
- В Одессе 24 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +2°, снег с дождем.
- В Херсоне в пятницу ночью -2°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°, мокрый снег.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -6°...-5°, небольшая облачность, снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -3°, снег.
- В Днепре завтра температура ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, 0°...+1°, мокрый снег.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -4°, днем -3°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью -6°, днем -5°.
Погода в Украине 24 декабря / фото УНИАН
Народные приметы на 24 декабря
24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с отсветами по бокам - быть морозам.