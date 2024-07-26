Вместе с похолоданием ожидается и усиление ветра.

На выходных в Украине будет жара, а с началом новой недели ожидается похолодание. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Суббота и воскресенье ожидаются в Украине жаркими. Максимальная температура воздуха будет достигать +29...+33 градусов, в южной части до +33...+36 градусов", - рассказала она.

Несколько свежее будет в субботу в западной части, в течение дня +25...+28 градусов. "Однако в воскресенье и там жара усилится", - говорит синоптик.

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На выходных погоду в Украине будет определять антициклон по имени Gustav, поэтому в течение 27-28 июля будет доминировать везде сухая и солнечная погода.

В Киеве в субботу и воскресенье также будет солнечно, сухо и жарко. В дневные часы температура воздуха будет колебаться около +30 градусов.

"В понедельник, 29-го июля, ожидается ощутимое снижение температуры воздуха", - сообщила Наталья Диденко.

На юге и востоке, по ее данным, ослабление жары начнется во вторник, 30-го июля.

Также в понедельник-вторник в Украине предполагается усиление ветра, местами до штормовых порывов.

"Следующая очередь включения жары ориентировочно с 4-го августа", - добавила эксперт по погоде.

В Украину возвращается жара - детали

В ближайшие выходные температура по всей стране повысится. Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что жарче всего будет в центральной части и на юге, где воздух местами будет прогреваться до +36°...+37°.

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