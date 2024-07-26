Жарче всего будет на юге Украины и в центральных регионах.

На выходных в Украине ожидается кратковременное возвращение жары. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

"После относительно недолгого периода снижения температуры воздуха, снова наметилась тенденция возвращения жары, особенно в южные и центральные области страны", - сказал Кибальчич.

Осадки, по данным синоптика, будут наблюдаться лишь местами в южных и западных областях. В других регионах страны погода останется сухой и преимущественно малооблачной.

Видео дня

Погода 27 июля

В западных областях ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза; днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +25...+30 °С.

На севере ночью местами возможны кратковременные грозовые дожди, днем без существенных осадков. Ночью +14...+19 °С, днем +27...+32 °С.

В центральных областях будет сухо. Ночью +16...+21 °С, днем воздух прогреется до +30...+35 °С.

В южной части Украины и в Крыму ночью местами пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. В Крыму в течение суток ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с, при грозах возможны отдельные порывы до 1520 м/с. Ночью будет +17...+22 °С, днем +30...+35 °С, а в Крыму +25...+30 °С.

В восточных областях погода ожидается сухой и жаркой. Ночью будет +16...+21 °С, а днем разогреет до +29...+34 °С.

Погода 28 июля

На западе Украины будет преимущественно сухо, лишь вечером на крайнем западе региона возможны грозовые дожди. Температура воздуха ночью +12...+17°С, днем +28...+33°С.

В северных областях также будет сухо. Ночью +15...+20 °С, а днем воздух прогреется до +29...+34 °С.

В центральных регионах ожидается переменная облачность, сухо. Ночью будет +16...+21 °С, а днем температура будет подниматься до +31...+36 °С.

На юге ожидается день без осадков. Температура ночью +17...+22 °С, днем +32...+37 °С.

В восточных областях ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.

Жара возвращается в Украину - что известно

О возвращении жары говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, суббота и воскресенье в Украине будут более жаркими.

Однако, по ее прогнозу, это потепление продлится недолго. Уже в понедельник, 29 июля, температура воздуха снизится в большинстве областей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: