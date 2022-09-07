Завтра же, по словам синоптика Натальи Диденко, в Украине будет комфортная погода.

Завтра, 8 сентября, в Украине ожидается комфортная теплая погода, а потом придет похолодание с дождями.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг в Украине будет преимущественно без осадков, лишь в прикарпатских областях, на Одесщине, Николаевщине, в Кропивницком с районами, в Черкасской и Днепропетровской областях местами пройдут небольшие дожди.

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Температура воздуха в течение дня составит +17...+22 градуса, на юго-западе и на Закарпатье +20...+24 градуса.

"Ночью будет холодно, заморозки местами еще задержатся, но ближе к выходным облачность будет увеличиваться, вероятность заморозков будет уменьшаться", - спрогнозировала она и добавила, что в Украине ожидается похолодание и дожди.

"9 сентября дожди и похолодание придут в западные области Украины, а 10-11 сентября осенняя синоптическая мокрая меланхолия распространится в восточном направлении", - предупредила синоптик.

В Киеве, по ее прогнозу, также на выходных будут идти осенние дожди и похолодает.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине будет достаточно прохладная погода, однако в отдельные дни местами столбики термометров все же покажут более менее комфортные +21...+26 градусов. Под конец недели налетят дожди, на выходных накроют всю страну.

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