В четверг, 11 августа, во многих областях Украины ожидаются грозы.

В Украине завтра, 11 августа, ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о грозах, которые накроют западные, северные и еще несколько областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"11 августа в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, к выходным в Украине постепенно изменится погода. В частности, жара, которая сейчас охватила восток, юг и большинство центральных областей, немного ослабнет. Зато в Украину придут дожди и грозы.

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе в Украине ожидается очень жаркая погода. В первой половине недели сильная жара в +34°...+37° накроет южные, восточные и часть центральных областей. При этом на западе и севере страны ожидается комфортная температура около +20°...+25°. С середины недели температурные контрасты сгладятся: жара на юге и востоке немного ослабнет, а на западе и севере столбики термометров поднимутся.

Вас также могут заинтересовать новости: