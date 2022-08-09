В ближайшие дни жара на юге и востоке Украины будет ослабевать, однако налетят дожди и грозы.

До выходных в Украине постепенно изменится погода. В частности, жара, которая сейчас охватила восток, юг и большинство центральных областей, немного ослабнет. Зато в Украину придут дожди и грозы.

Такой прогноз на ближайшие три дня сделал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Погода 10 августа

По прогнозу синоптика, существенных осадков в Украине в среду, 10 августа, не ожидается. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а днем в южных областях местами ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °С, на юге и востоке до +22 °С. Днем воздух прогреется до +24...+29 °С, в южных и восточных областях +32...+37 °С.

Погода 11 августа

По словам синоптика, в четверг, 11 августа, размытый атмосферный фронт повлечет кратковременные грозовые дожди в отдельных районах Левобережья страны. Ветер сохранится северо-восточный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных областях ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура ночью составит +13...+18 °С, в Приазовье и на востоке до +21 °С. Днем воздух прогреется до +24...+29 °С, в Приазовье, Крыму и на востоке до +30...+35 °С.

Погода 12 августа

Перед выходными, по словам Игоря Кибальчича, атмосферное давление немного снизится, а вместе с ним погода в Украине станет более неустойчивой. Местами пройдут дожди с грозами. Температура воздуха составит: ночью +13...+18 °С, днем +23...+28 °С, на юго-востоке страны и в Крыму жара ослабнет до +32 °С.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине ожидается очень жаркая погода. В первой половине недели сильная жара в + 34°...+37° накроет южные, восточные и часть центральных областей. При этом на западе и севере страны ожидается комфортная температура около +20°...+25°. С середины недели температурные контрасты сгладятся: жара на юге и востоке немного ослабнет, а на западе и севере столбики термометров поднимутся.

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